El viceprimer ministre del Regne Unit afirma que s'obre un temps d' "esperança i oportunitat"

"En un costat diferent de l'espectre polític estan sovint molt ben finançats i organitzats"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El viceprimer ministre del Regne Unit, David Lammy, ha afirmat que s'obre un "temps d'esperança i oportunitat" davant de la unió progressista per afrontar el context internacional, durant la Reunió en Defensa de la Democràcia i la Global Progressive Mobilisation que se celebra a Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat.
En declaracions en arribar a la IV Reunió en Defensa de la Democràcia aquest dissabte, ha agraït l'organització d'aquesta cimera al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez: "Particularment, quan reconeixem que els nostres amics en un costat diferent de l'espectre polític estan sovint molt ben finançats i organitzats junts".
Ha assegurat que aquest és un temps de "desafiament extraordinari" a nivell global amb els preus a l'alça pel conflicte a l'Iran i l'Orient Mitjà.
"IMPORTANT QUE ENS TROBEM"
"És important que ens trobem, que discutim, que ens organitzem en favor de la gent treballadora, per descomptat en la nostra pròpia democràcia, però ajuntant-nos, per assegurar que la gent treballadora, on sigui que estiguin, puguin tenir un bon futur".
Ha insistit a recordar que és un temps d'esperança i oportunitat "malgrat el desafiament" i ha afegit que tots se senten inspirats en poder reunir-se de nou en aquesta cimera.