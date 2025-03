Les Filipines denuncien que Duterte ha estat "traslladat per la força" a la Haia

MADRID 11 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de les Filipines, Sara Duterte, ha denunciat aquest dimarts que el seu pare, l'expresident Rodrigo Duterte, està sent "traslladat per la força" a la Haia, després de ser detingut aquest dimarts a primera hora a l'Aeroport de Manila arran d'una petició del Tribunal Penal Internacional (TPI) per suposats crims contra la humanitat durant la seva "guerra contra les drogues".

"El nostre govern ha entregat avui un ciutadà filipí, antic president, a les potències estrangeres. Això és un greuge flagrant a la nostra sobirania i un insult a tot filipí que creu en la independència de la nostra nació", ha dit en un comunicat publicat a Facebook.

Així, ha afirmat que "s'està negant els drets fonamentals" de Duterte, atès que "no l'han portat davant cap autoritat judicial competent" abans de "ser traslladat per la força a la Haia". "Això no és justícia. Això és opressió i persecució", ha afegit.

"Aquesta acció demostra al món que aquest govern està disposat a abandonar un dels seus ciutadans i trair l'essència de la nostra sobirania i dignitat nacional. Que Déu salvi les Filipines", ha resolt la vicepresidenta, després que el diari 'Philippine Daily Inquirer' ha informat que Duterte ja és a bord d'un avió amb destinació a la Haia.