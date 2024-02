La vicepresidenta d'EUA es declara capacitada per governar enmig de les crítiques contra Biden per la seva avança edat

MADRID, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, s'ha declarat capacitada per governar enmig de les crítiques contra el president, Joe Biden, pels seus continus lapsus, especialment després que un informe sobre la retenció de documents classificats el retratés com un home d'avançada edat "amb mala memòria".

"Estic preparada per governar. No hi ha dubtes sobre això", va afirmar Harris durant una entrevista realitzada la passada setmana a bord de l'avió presidencial 'Air Force Two' amb el diari 'The Wall Street Journal', però publicada aquest dilluns.

Harris va reiterar que tots els que saben com treballa són "conscients" de la seva "capacitat" de lideratge en una entrevista que es va realitzar dos dies abans que el fiscal especial Robert Hur conclogués en un informe que la memòria de Biden està "significativament limitada".

Malgrat que el fiscal especial va descartar presentar càrrecs contra Biden pel cas de la retenció de documents classificats, la Casa Blanca va carregar contra ell per les crítiques "gratuïtes i inadequades" sobre l'agudesa mental del mandatari de 81 anys.

Després de la publicació de l'informe, Biden va afirmar en una roda de premsa que la seva memòria estava "bé", però poc després va confondre al president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, amb l'egipci, Abdelfatah al Sisi, alimentant novament les crítiques sobre el seu estat de salut.

La pròpia Harris va afirmar en declaracions a la premsa que els comentaris de Hur, concretament sobre la data de la mort del seu fill Beau, van ser "gratuïts, inexactes i inadequats". "Quan es tracta del paper i la responsabilitat d'un fiscal en una situació com aquesta, hauríem d'esperar que hi hagi un nivell d'integritat més alt del que vam veure", va sentenciar.

Segons un sondeig d'ABC News/Ipsos realitzat entre el 9 i el 10 de febrer, més de la meitat dels estatunidencs consultats creu que tant Biden com el seu predecessor, Donald Trump, són massa grans com per tornar a competir per la Casa Blanca com ja fessin en 2020.

En concret, un 59 per cent dels enquestats conclou que tant Trump com Biden ja no estan capacitats, per edat, per dirigir el país, tot i que en el terreny individual i en el cas particular de Biden el percentatge és clarament majoritari: un 86 per cent creuen que és massa gran per tornar a ser president del país, mentre que un 62 per cent creu que el magnat no hauria d'exercir el càrrec.