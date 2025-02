El vicepresident dels EUA amenaça Rússia amb sancions i l'enviament de tropes a Ucraïna si no hi ha acord de pau

MADRID 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident dels Estats Units (EUA), JD Vance, ha advertit que Washington podria imposar sancions a Rússia i fins i tot enviar militars a Ucraïna en cas que el president rus, Vladímir Putin, no accepti un acord de pau que garanteixi la independència del país a llarg termini.

Vance ha afirmat al diari 'The Wall Street Journal' que "hi ha eines econòmiques de pressió i, per descomptat, eines militars de pressió" que es podrien fer servir contra Moscou, abans d'incidir que Ucraïna ha de tenir una "independència sobirana" com a resultat del procés de pau.

En aquest sentit, Vance ha sostingut que l'enviament de tropes a Ucraïna si Rússia no negocia de bona fe és quelcom que "hi ha sobre la taula", després que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, deixés caure dimecres que Washington no faria aquest pas.

El mateix Hegseth va assegurar dijous que el president nord-americà, Donald Trump, negociarà directament amb els seus homòlegs de Rússia i Ucraïna, Vladímir Putin i Volodímir Zelenski, respectivament, i amb els aliats de l'OTAN tenint algun paper, tot i que no va aclarir si aquests contactes tindran lloc en una taula de negociació.

Sobre les garanties de seguretat que es poden oferir a Ucraïna o el suport militar a Kíiv durant les negociacions, ha argumentat que l'ajuda militar "serà damunt la taula", bé sigui per incrementar-la o reduir-la, la qual va avançar que Washington farà servir com un "bastó o pastanaga" per avançar en l'acord amb Ucraïna i Rússia.

Trump va mantenir recentment una conversa telefònica amb Putin en la qual van abordar la guerra i es van comprometre a obrir negociacions "immediatament" per posar fi al conflicte. El president rus va defensar la tesi del seu homòleg nord-americà que ha arribat el moment que Rússia i els EUA deixin de banda les seves diferències i "col·laborin".