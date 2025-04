El vicepresident dels EUA afirma que "hi haurà intercanvis territorials" entre Rússia i Ucraïna

Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha afirmat que "hi haurà d'haver alguns intercanvis territorials" en un pacte de pau entre Ucraïna i Rússia. Pel vicepresident nord-americà, "és hora que (les parts) diguin 'sí' o que els Estats Units s'apartin d'aquest procés".

La Casa Blanca hauria estès, segons Vance, "una proposta molt explícita" per a la pau. "Crec que serà prop de les actuals línies (del front) on s'acabaran traçant les noves fronteres en aquest conflicte", ha afirmat Vance davant els mitjans durant el seu viatge diplomàtic a l'Índia.

Pel vicepresident dels Estats Units, les dues parts haurien de "deixar les armes, aparcar aquest assumpte i dedicar-se a la tasca de construir una Rússia millor i una Ucraïna millor", segons recull l'agència de notícies nord-americana Bloomberg.

El congelament del conflicte al front actual suposaria un important sacrifici per a Ucraïna, que ha mirat de recuperar no només el territori perdut arran de la invasió el 2022, sinó també les zones que ha anat perdent des del 2014, com ara Crimea.

Aquest és un dels principals punts calents, ja que la Casa Blanca estaria disposada a reconèixer el control rus sobre la península, tot i que Zelenski va afirmar dimarts que propostes com aquesta no constitueixen la posició oficial de Washington.

El mandatari ucraïnès va rebutjar, a més, entrar en debats sobre el control "de Crimea, dels nostres territoris sobirans", la qual cosa, va afirmar, suposaria "entrar en el format que Rússia desitja".