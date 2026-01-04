Xina demana a EUA l'"alliberament immediat" de Maduro i de la seva dona

MINSITERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA
MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern xinès ha demanat aquest diumenge a Estats Units el "alliberament immediat" del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, capturat en la matinada del dissabte en una operació militar nord-americana a Caracas.
"Xina demana a Estats Units que garanteixi la seguretat personal del president Maduro i la seva esposa, l'immediat alliberament del president Maduro i la seva esposa, el cessament dels intents de subvertir el règim veneçolà i resoldre la qüestió mitjançant el diàleg i la negociació", ha plantejat el Ministeri d'Afers exteriors xinès en un nou comunicat publicat aquest diumenge.
Pequín, com ja va fer dissabte passat ha manifestat la seva "greu preocupació" per la "detenció forçosa i deportació" de Maduro i la seva esposa, Cilia Flores, en un atac nord-americà.
"Les accions d'Estats Units suposen una clara violació del dret internacional i de les normes bàsiques de govern de les relacions internacionals, així com de les finalitats i principis de la Carta de l'ONU", ha advertit.