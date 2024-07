Veneçuela trenca relacions amb Perú després d'haver reconegut González com a president electe

MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de Veneçuela, Yvan Gil, ha anunciat aquest dimarts la ruptura de relacions diplomàtiques amb Perú, després que el Govern de Dina Boluarte desconegués els resultats oficials de les eleccions presidencials veneçolanes, que donaven com a guanyador Nicolás Maduro, i reconegués el candidat opositor, Edmundo González, com a president electe.

"El Govern de la República Bolivariana de Veneçuela ha decidit trencar relacions diplomàtiques amb la República del Perú, sobre la base de l'Article 45 de la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques de 1961. Ens veiem obligats a prendre aquesta decisió després de les temeràries declaracions del canceller peruà que desconeixen la voluntat del poble veneçolà i la nostra Constitució", ha indicat a través del seu perfil a la xarxa social X.

Al vespre, el ministre d'Exteriors peruà, Javier González-Olaechea, va subratllar en una entrevista que Perú no reconeix la victòria de Maduro i que "no és admissible la permanència del règim", alhora que ha defensat que el principal candidat opositor, Edmundo González, "és el president electe legítim" de la nació sud-americana.

Després d'aquestes declaracions, Maduro va criticar la posició de Lima i el propi Govern de Boluarte: "El Govern no electe i repudiat pel seu poble va treure un comunicat reconeixent com a president de Veneçuela al nou Guaidó. Aquesta pel·lícula l'hem vist, però té sorpresa i tindrà un final bonic i feliç per a vostès", ha declarat, en referència a Juan Guaidó, opositor que es va autoproclamar president de Veneçuela el 2019.