Veneçuela signa nous acords energètics amb empreses d'Estats Units

PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA
MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha mantingut una reunió amb el nou encarregat de negocis d'Estats Units al país llatinoamericà, John Barrett, un esdeveniment que han aprofitat per a la signatura d'acords energètics entre l'estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA) i les nordamericanes Overseas Oil Company i Crossover Energy Holding.
Així ho ha anunciat l'oficina de premsa presidencial veneçolana en un comunicat en el qual ha afirmat que la trobada ha tingut "com a objectiu central afermar l'agenda constructiva en matèria energètica, minera i comercial que tots dos països han vingut desenvolupant sota principis de respecte i entesa mútua", prova de la qual cosa són, ha manifestat Caracas, aquests nous acords.
"Amb aquesta trobada Veneçuela reafirma la seva disposició de generar un clima de confiança per a les inversions estrangeres que contribueixin directament al benestar del poble veneçolà", resa la nota de la Presidència veneçolana, que ha precisat que a l'acte han acudit, per part de Caracas, els ministres de Desenvolupament Miner Ecològic, Héctor Silva, i d'Hidrocarburs, Paula Hainaut, així com l'ambaixador de Veneçuela davant d'Estats Units, Félix Plasencia; el vicepresident d'Economia i Finances, Calixto Ortega; el viceministre per a Europa i Amèrica del Nord, Oliver Blanco; el president de PDVSA, Héctor Obregón, i el president de Petroquímica de Veneçuela (PEQUIVEN), Román Maniglia.
La pròpia Ambaixada d'Estats Units a Veneçuela ha confirmat la trobada en un missatge de John Barrett difós en xarxes per la legació en el qual recull la seva "benvinguda novament a Caracas a Jarrod Agen, director executiu del Consell Nacional de Domini Energètic de la Casa Blanca, per a la signatura d'acords energètics que promouen la recuperació econòmica de Veneçuela".