Publicat 01/05/2026 09:09

Veneçuela signa nous acords energètics amb empreses d'Estats Units

La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, junt amb el director executiu del Consell Nacional de Domini Energètic d'Estats Units, Jarrod Agen
MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha mantingut una reunió amb el nou encarregat de negocis d'Estats Units al país llatinoamericà, John Barrett, un esdeveniment que han aprofitat per a la signatura d'acords energètics entre l'estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA) i les nordamericanes Overseas Oil Company i Crossover Energy Holding.

Així ho ha anunciat l'oficina de premsa presidencial veneçolana en un comunicat en el qual ha afirmat que la trobada ha tingut "com a objectiu central afermar l'agenda constructiva en matèria energètica, minera i comercial que tots dos països han vingut desenvolupant sota principis de respecte i entesa mútua", prova de la qual cosa són, ha manifestat Caracas, aquests nous acords.

"Amb aquesta trobada Veneçuela reafirma la seva disposició de generar un clima de confiança per a les inversions estrangeres que contribueixin directament al benestar del poble veneçolà", resa la nota de la Presidència veneçolana, que ha precisat que a l'acte han acudit, per part de Caracas, els ministres de Desenvolupament Miner Ecològic, Héctor Silva, i d'Hidrocarburs, Paula Hainaut, així com l'ambaixador de Veneçuela davant d'Estats Units, Félix Plasencia; el vicepresident d'Economia i Finances, Calixto Ortega; el viceministre per a Europa i Amèrica del Nord, Oliver Blanco; el president de PDVSA, Héctor Obregón, i el president de Petroquímica de Veneçuela (PEQUIVEN), Román Maniglia.

La pròpia Ambaixada d'Estats Units a Veneçuela ha confirmat la trobada en un missatge de John Barrett difós en xarxes per la legació en el qual recull la seva "benvinguda novament a Caracas a Jarrod Agen, director executiu del Consell Nacional de Domini Energètic de la Casa Blanca, per a la signatura d'acords energètics que promouen la recuperació econòmica de Veneçuela".

