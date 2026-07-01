Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont
MADRID 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Veneçuela han elevat aquest dimarts a prop de 2.300 els morts i més d'11.000 els ferits pels sismes de 7,5 i 7,2 en l'escala de Richter registrats fa una setmana al centre de la costa veneçolana.
El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha precisat en una roda de premsa que 2.295 persones han mort i altres 11.267 han resultat ferides a causa del doble terratrèmol.
Així mateix, ha assenyalat que les famílies damnificades ascendeixen a 12.841, després que s'hagin produït més de 780 rèpliques des del passat 24 de juny.