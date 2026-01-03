Veneçuela denuncia atacs aeris d'EUA sobre Caracas i els estats d'Aragua i La Guaira

El Govern veneçolà "repudia i denuncia" una "gravíssima agressió militar" que té com a objectiu "apoderar-se dels seus recursos"
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, exigeix una reunió immediata del Consell de Seguretat de Nacions Unides
MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Veneçuela ha denunciat aquest dissabte una sèrie d'atacs aeris efectuats per Estats Units contra "territori i població veneçolans en les localitats civils i militars" de la capital del país, Caracas, i els estats de Miranda (on es troba la ciutat), Aragua i La Guaira en el que ha condemnat com una "gravíssima agressió militar contra territori i població veneçolans".
Mancant un anunci oficial, fonts de la Casa Blanca han confirmat sota condició d'anonimat a Fox News que, efectivament, l'Exèrcit d'Estats Units ha començat una operació militar en territori veneçolà com a mesura de pressió contra el president, Nicolás Maduro.
En la seva primera reacció a la sèrie d'explosions que han sacsejat aquesta matinada el país, el Govern de Veneçuela apunta directament a Estats Units com a responsable d'executar una sèrie d'atacs que tenen l'objectiu, segons les autoritats del país llatinoamericà, de "apoderar-se dels recursos estratègics de Veneçuela, en particular del seu petroli i minerals, intentant fallir per la força la independència política" de Veneçuela.
Els atacs denunciats pel Govern veneçolà acaben per desbordar l'enorme tensió diplomàtica i militar regnant durant els últims mesos entre Veneçuela i Estats Units. cal recordar que el president nord-americà, Donald Trump, ha ordenat el desplegament naval de bucs de combat en les costes de Veneçuela, confiscat petroliers que partien dels seus ports i amenaçat obertament amb atacar territori veneçolà sota l'argument de la lluita contra les drogues.
EXPLOSIONS A CARACAS
Ara com ara no existeix informació detallada sobre els atacs. Residents de Caracas van relatar a l'agència Bloomberg a primera hora de la matinada que havien escoltat el soroll de diverses explosions a la ciutat i albirat avions que sobrevolaven la capital de Veneçuela, esquitxada de soroll de trets. Mitjans locals parlen de detonacions a diverses bases militars i posicions de seguretat com el complex militar de Fort Tiuna, la caserna de la Carlota i l'aeroport d'Higuerote.
Entre les primeres reaccions internacionals destaca la del president de Colòmbia, Gustavo Petro, també objectiu d'Estats Units, qui ha declarat en el seu compte de X que el que està ocorrent ara mateix és un "bombardeig" sobre la capital de Veneçuela i sol·licitat la intervenció immediata de les institucions internacionals, començant pel Consell de Seguretat, del com el seu país forma part des de l'1 de gener.
"En aquest moment bombardegen Caracas. Alerta a tot el món han atacat a Veneçuela. Bombardegen amb míssils. Ha de reunir-se l'OEA i l'ONU immediatament", ha manifestat Petro, immediatament abans de cridar a una convocatòria "immediatament" del Consell de Seguretat per "establir la legalitat internacional de l'agressió sobre Veneçuela".
També el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat igualment un "criminal atac d'EUA a Veneçuela" i demandat de manera "urgent" una "reacció de la comunitat internacional. "La nostra zona de pau està sent brutalment assaltada. Terrorisme d'Estat contra el brau poble veneçolà i contra La nostra Amèrica. Pàtria o Mort Vencerem!", ha publicat en el seu compte de X.
VENEÇUELA DECLARA L'ESTAT D'EMERGÈNCIA NACIONAL
Donada la situació, el Govern veneçolà ha declarat l'estat de mobilització general i d'emergència nacional amb el desplegament immediat del comandament de defensa "en tots els estats i municipis del país".
En paral·lel, el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha ordenat el començament d'una ofensiva diplomàtica amb la presentació de les corresponents denúncies de l'atac davant del Consell de Seguretat de l'ONU, la Secretaria General de l'ONU, la Comunitat d'Estats Llatinoamericans i Del Carib (CELAC) i el Moviment de Països No Alineats (MNOAL) per "exigir la condemna i rendició de comptes del Govern nord-americà".
El Govern veneçolà avisa finalment que "en estricta inclinació a l'article 51 de la Carta de les Nacions Unides, Veneçuela es reserva el dret a exercir la legítima defensa per protegir al seu poble, el seu territori i la seva independència" i convoca finalment a "els pobles i governs d'Amèrica Llatina, el Carib i el món a mobilitzar-se en solidaritat activa enfront d'aquesta agressió imperial".