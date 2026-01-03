Veneçuela demana convocar d'urgència el Consell de Seguretat de l'ONU

Europa Press/Contacto/Eskinder Debebe/UN Photo
MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors de Veneçuela, Yván Gil, ha informat que la missió de Veneçuela davant de l'ONU ha sol·licitat formalment la convocatòria d'una sessió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar l'"agressió criminal" d'Estats Units.
"La República Bolivariana de Veneçuela, sol·licita (...) tingui a bé convocar de manera urgent una reunió d'emergència en què es discuteixin els actes d'agressió perpetrats pels Estats Units d'Amèrica contra la República Bolivariana de Veneçuela", ha plantejat l'ambaixador de Veneçuela davant de l'ONU, Samuel Reinaldo Montcada Acosta, en la missiva oficial.
Demana a més la condemna a l'"agressió", demana parar els atacs armats nord-americans contra Veneçuela, i mesures perquè Washington "respongui pels crims d'agressió".
El document denuncia "un conjunt d'atacs armats brutals" d'Estats Units contra instal·lacions civils i militars a Caracas i altres ciutats de Miranda, Aragua i La Guaira. "Tropes especials nord-americanes estan executant atacs en diversos punts del territori nacional amb helicòpters i avions", ha assegurat.
Caracas destaca que és un "flagrant acte d'agressió, premeditat, reconegut i publicitat" pel Govern d'Estats Units que "viola flagrantment les disposicions del paràgraf 4 de l'Article 2 de la Carta de les Nacions Unides", que veta l'ús de la força contra qualsevol Estat.
Veneçuela considera que és un atac "criminal i injustificat" sense precedents en la història veneçolana excepte pels atacs de Regne Unit, Alemanya i Itàlia de l'any 1902. L'atac nord-americà "mostra el seu veritable rostre: es tracta d'una guerra colonial per destruir la nostra forma republicana de govern, lliurement decidida pel nostre poble i imposar un govern titella que permeti el saqueig dels nostres recursos naturals, entre ells la major reserva de petroli del món".
Caracas adverteix així que es reserva "el dret inherent a la legítima defensa" per protegir la seva població, la seva sobirania i integritat territorial.
Països com Colòmbia i Rússia ja s'havien mostrat favorables a la convocatòria d'una sessió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU, on la presidència de torn correspon aquest mes a Abukar Osman, de Somàlia, un dels 10 països que el formen en aquests moments juntament amb els 5 membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU.