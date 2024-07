La UE demana "transparència" a les eleccions de Veneçuela després de denúncies de frau

BRUSSEL·LES, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea ha demanat aquest dilluns "transparència" en el procés electoral a Veneçuela després que el Consell Nacional Electoral hagi proclamat vencedor el president, Nicolás Maduro, davant de les denúncies de frau per part de l'oposició, que adjudica un 70 per cent dels vots al seu candidat, Edmundo González.

"El poble de Veneçuela va votar sobre el futur del seu país de manera pacífica i massiva. La seva voluntat ha de ser respectada", ha afirmat l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, en un missatge a les xarxes socials una hora després que el CNE donés la reelecció a Maduro amb el 51 per cent dels vots, segons els primers resultats parcials.

En aquest sentit, el cap de la diplomàcia europea ha insistit que resulta "vital" l'"assegurar la total transparència del procés electoral, incloent-hi el recompte detallat dels vots i l'accés a les actes de votació de meses electorals".

Així ha reaccionat la UE a l'anunci del mandatari del Consell Nacional Electoral (CNE), Elvis Amorós, qui ha proclamat la victòria de Maduro, segons el 80 per cent de l'escrutini, mentre que el candidat opositor González ha quedat en segon lloc amb el 44 per cent dels vots.

Els resultats han estat contestats per l'oposició, que afirma que el president electe de Veneçuela és el seu candidat amb el 70 per cent dels sufragis. "Això ha estat tan aclaparant, tan gran, que hem guanyat en tots els sectors del país, en tots els estrats del país", ha declarat la líder opositora veneçolana María Corina Machado, escollida en primàries però inhabilitada per la justícia del país.

"Veneçuela té un nou president electe i és Edmundo González Urrutia. Guanyem! Tothom ho sap", ha subratllat, apuntant que es tracta de l'elecció presidencial "amb el marge més gran de victòria en la història". El mateix candidat ha reclamat la seva victòria: "Els resultats són inocultables. El país va triar un canvi en pau", ha dit.

Per la seva banda, diversos líders de centre i sud del continent americà han sortit al pas dels resultats electorals a Veneçuela i han expressat els seus dubtes pel que fa al recompte de les eleccions presidencials. El més clar ha estat de moment el president xilè, Gabriel Boric, qui ha apuntat que els resultats a Veneçuela "són difícils de creure" i ha advertit que el seu Govern no reconeixerà "cap resultat que no sigui verificable".