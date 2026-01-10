Veneçuela.- Trump torna al poder dur i arrenca a Veneçuela el seu projecte expansionista i energètic a Amèrica Llatina

Nicole Combea - Pool via CNP / Zuma Press / Contac
Trump supedita qualsevol transició a una "estabilització" i "recuperació" que passa pel control nord-americà del petroli veneçolà
L'operació militar per capturar a Maduro augmenta l'intervencionisme de Washington a la regió després d'immiscuir-se en diversos processos electorals
MADRID, 10 gen.
La captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, a Caracas, per part de les forces nord-americana obre una nova època d'intervencionisme de Washington a Amèrica Llatina, transmet un dur advertiment polític a la regió, a més d'enviar un missatge ambivalent cap a les forces opositores que han dipositat les seves esperances d'un canvi de règim en mans d'un Donald Trump que ha deixat clar que la seva prioritat és controlar els recursos naturals de Veneçuela.
El propi Trump es va encarregar de confirmar poques hores després d'aquesta operació per segrestar a Maduro i la seva esposa que el seu objectiu principal era gestionar les vastes reserves de petroli de Veneçuela, les més grans de tot el planeta, infrautilizadas durant anys per una indústria nacional asfixiada per les sancions internacionals i a la corrupció.
La intervenció militar en sòl veneçolà, la legalitat del qual qüestionen organitzacions internacionals com a Nacions Unides i ha deixat almenys un centenar morts, xoca amb la imatge de líder no intervencionista que Trump ha pretès llaurar-se, encara que segueix al major desplegament militar nord-americà en dècades en les costes del Carib amb el pretext de combatre el narcotràfic.
En l'ideari de Trump està que els drets sobre les reserves de petroli de Veneçuela li han estat escamotejats a les companyies d'Estats Units que en el seu moment van invertir en aquesta indústria en favor de rivals estratègics com Rússia i Xina.
Per tant, Washington ha aparcat el seu rebuig frontal al chavisme i els seus líders per optar per un enfocament pragmàtic que consolidi el control dels recursos naturals veneçolans. Poc després de la detenció de Maduro, Trump ja va deixar clar que, de moment, només es tracta de negocis i que Estats Units dirigirà el país fins que es pugui engegar una transició, un horitzó que ell mateix allunya a dins de diversos anys.
Fins llavors les petrolieres nord-americanes s'encarregaran de "arreglar" les infraestructures per començar a treure beneficis. Petroli va ser, de fet, la paraula que més vegades va repetir el cap de la Casa Blanca durant aquesta primera i reveladora compareixença davant dels mitjans, no així democràcia, llibertat, o Drets Humans.
En tot aquest context, la líder opositora María Corina Machado va haver d'escoltar com Trump minimitzava els seus suports dins de Veneçuela i menyspreava la seva capacitat política; molest, apunten algunes veus, per haver estat ella la guardonada amb un Nobel de la Pau, que l'opositora es va apressar a intentar compartir, en un gest per guanyar-se el favor del president d'Estats Units.
PASSOS DE DELCY RODRÍGUEZ PER COOPERAR AMB TRUMP
Davant d'una oposició veneçolana descartada per liderar la transició a Caracas, Trump ha apostat per mantenir intacta la plana major del chavisme, començant per Delcy Rodríguez que assumeix ara com a presidenta encarregada, escudada pel seu germà, el president de l'Assemblea, Jorge Rodríguez. La presidenta interina ha estat recolzada tant per l'Exèrcit veneçolà com pel Tribunal Suprem de Justícia (TSJ), òrgans que han consolidat el poder chavista les últimes dècades.
El pragmatisme de Trump per relacionar-se amb l'elit chavista respon a la necessitat al més aviat possible de fer viable comercialment un cru veneçolà el valor del qual no ha parat de caure pel que fa al d'altres països i després del fracàs de recolzar a figures com Juan Guaidó dins d'una oposició, que ni en els pitjors moments del chavisme van saber conformar un front comú contra Maduro.
De moment, i després del corresponent rebuig al segrest de Maduro i una crida per al seu alliberament i en favor de la defensa de la sobirania de Veneçuela, Delcy Rodríguez ha començat a donar mostres d'aquests "signes de pau", inclòs l'alliberament de diversos presos, que Trump ha reclamat a les autoritats chavistes.
Delcy Rodríguez va respondre a les primeres amenaces de Trump de treure-la del poder si no accedia als seus plans afirmant que la seva destinació només ho decideix Déu per defensar dies després les noves relacions amb Estats Units malgrat la "taca" que va suposar l'arrest de Maduro. "És el correcte", va dir sobre "diversificar" les relacions geopolítiques per obrir-se més a la cooperació amb Washington.
L'últim gest "intel·ligent" de Rodríguez, com ha definit Trump, ha estat l'alliberament de diversos presos de les presons, entre ells cinc espanyols, que el president d'Estats Units addueix para, segons ell, haver frenat nous bombardejos contra territori veneçolà.
LES FASES DEL PLA DE TRUMP PER A VENEÇUELA
La franquesa del president d'Estats Units ha hagut de ser matisada en els últims dies pel seu secretari d'Estat, Marco Rubio, considerat un dels artífexs de l'operació. Rubio ha esmentat una sort de pla de tres fases en el qual una eventual transició queda supeditada a dues etapes prèvies de "estabilització" i "recuperació" que podria durar "anys", segons va assenyalar el propi Trump.
En aquesta primera fase d'estabilització, l'Administració Trump pretén fer-se amb entre 30 i 50 milions de barrils de petroli veneçolà per vendre'ls al mercat mundial a preus internacionals i gestionar els ingressos, encara que està per veure com serà capaç d'aconseguir a curt termini tals quantitats de cru d'una indústria veneçolana que malgrat comptar amb la major reserva del planeta ha estat incapaç de produir si més no el 1% de la producció mundial en 2024.
Veneçuela disposa aproximadament el 17% de les reserves petrolieres del món, la qual cosa equival a més de 300.000 milions de barrils de cru. El desplomi ve de molts anys enrere i respon principalment a tres causes: les característica del cru veneçolà --més pesant i costós de refinar--, el mal estat de les infraestructures i la falta d'inversió després de dècades de sancions i corrupció.
La recuperació que l'Administració Trump albira durant aquesta segona etapa consisteix, ha explicat Rubio, a garantir l'accés de "manera justa" a les empreses nord-americanes i occidentals al mercat veneçolà. Només després d'això, pel que no s'han fixat terminis, "començarà un procés de reconciliació perquè l'oposició pugui ser amnistiada i alliberada de les presons".
CANVI DE PARADIGMA A la REGIÓ
Els pobles d'Amèrica Llatina han apostat aquestes dues dècades per projectes a l'esquerra. No obstant això, en els últims anys, les noves dretes han anat ocupant bastions que un temps enrere semblaven impossibles d'impugnar com Bolívia, en un context de crisis acumulades, desgast polític després d'anys de governs i una major voluntat intervencionista d'Estats Units, com dona fe Colòmbia, o Mèxic.
Abans de l'operatiu militar sobre Veneçuela, Trump es va pronunciar sobre els processos electorals d'Hondures, Argentina, o fins i tot Xile, apostant clarament per un candidat i condicionant qualsevol tipus d'ajuda a la victòria del seu favorit. Ara, són les forces progressistes de Colòmbia els qui han denunciat aquest tipus d'ingerència de cara a les presidencials de maig d'est.
Estats Units torna a mirar a Amèrica Llatina com el seu pati posterior, així queda reflectit en aquest 'Corol·lari Trump' que apareix en el nou pla de seguretat nacional per a política exterior en el qual, sota la premissa d'una nova 'Doctrina Monroe', Washington pretén tornar a recuperar la seva hegemonia a Occident, inclòs tot el continent americà.