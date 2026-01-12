Veneçuela.- Trump es reunirà aquest dijous a la Casa Blanca amb l'opositora veneçolana María Corina Machado

Stian Lysberg Solum/NTB/dpa - Arxiu
MADRID 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, es reunirà aquest dijous amb la líder opositora veneçolana María Corina Machado després que el mandatari es negués a recolzar-la per governar Veneçuela després de la captura del president del país llatinoamericà, Nicolás Maduro, en una operació militar nord-americana.
El magnat republicà ja va anunciar divendres passat que rebria a la premi Nobel de la Pau aquesta setmana, si ben fonts de la Casa Blanca han detallat que la cita finalment es durà a terme el dijous, segons ha informat la cadena nord-americana CNN.
L'opositora va arribar a afirmar que estaria disposada a compartir amb Trump el guardó que va recollir el desembre passat a la capital de Noruega, Oslo, després que el magnat novaiorquès afirmés que Machado no tenia el suport ni el respecte del poble veneçolà.
La decisió de Trump de no recolzar l'opositora s'hauria produït precisament arran del seu malestar pel lliurament del citat premi.
La Fundació Nobel ha recordat en un comunicat que els seus guardons són intransferibles i irrevocables.