Trump publica la primera foto de Maduro després de la captura per forces d'EUA

El president veneçolà després de la seva captura per forces nord-americanes
MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El president nord-americà, Donald Trump, ha publicat la primera imatge del president veneçolà, Nicolás Maduro, després de la seva captura per part de forces especials nordamericanes en una operació en sòl veneçolà.

"Nicolás Maduro a bord del 'USS Iwo Jima", ha publicat al costat d'una foto en què es pot veure Maduro emmanillat, amb auriculars i un objecte que l'impedeix veure.

En la fotografia Maduro subjecta una ampolla petita d'aigua, dempeus al costat d'un individu del qual només s'aprecia que té impreses les inicials de l'Agència Antidroga d'Estats Units (DEA) en l'uniforme.

