Trump insinua que EUA començarà aviat a atacar Veneçuela per terra

Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP
MADRID 13 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que començarà a fer atacs terrestres a Veneçuela, encara que poc després ha matisat que aquestes operacions per terra són contra "gent horrible que està portant drogues" a Estats Units i no tenen per què ser en territori veneçolà.
"I ara comencem per terra (els atacs). I per terra és molt més fàcil. I això començarà a passar", ha dit en ser preguntat per la situació amb Veneçuela, en una roda de premsa en el Despatx Oval, i poc després ha afegit que els atacs terrestres no tenen "per què ser necessàriament a Veneçuela; són les persones que porten drogues al nostre país els nostres objectius".
Trump ha afirmat que el seu govern ha eliminat el tràfic de drogues "a nivells mai abans vistos": ha reduït "el 96 per cent de les drogues que arriben per aigua", i ha afegit que ell no voldria ser l'altre 4 per cent, en referència als atacs perpetrats en el Carib contra vaixells que suposadament transporten droga i pels quals l'han acusat d'"assassinats extrajudicials".
Entre somriures ha preguntat als presents en el Despatx Oval: "Volen anar a pescar a aquesta zona? Algú vol anar a pescar a aquesta zona? No ho crec". Els bombardejos nord-americans contra embarcacions han deixat més de 80 morts.
D'altra banda, no ha volgut revelar quins les seves properes accions respecte al petroli veneçolà, després de la confiscació d'un petrolier amb cru veneçolà enfront de les costes del país llatinoamericà fa dos dies.
Així mateix, ha dirigit crítiques contra Colòmbia --com ja va fer en assegurar que el seu president Gustavo Petro seria "el següent" en la lluita contra el narcotràfic--, encara que ha volgut diferenciar-ho de la situació veneçolana: "Colòmbia té almenys tres fàbriques de cocaïna. És un país diferent. No estem contents amb això. Però ho estem detenint".
"Ara tenim una frontera sòlida. Fa un any i mig, milions de persones la creuaven en massa. Ara no hi ha ningú que entri per la nostra frontera. I tenim un país sòlid. Tenim un país que la respecta. La mantindrem així. I no permetrem que la gent mati 300.000 persones a l'any amb drogues", i ha comparat la situació amb una "guerra".