Trump avisa Delcy Rodríguez que "pagarà un preu molt alt" si no fa "el correcte"

MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha advertit aquest diumenge a la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez (que assumirà les funcions presidencials), que "pagarà un preu molt alt" si no fa "el correcte", després que el president Nicolás Maduro fos capturat en una incursió militar estatunidenca.
"Si no fa el correcte pagarà un preu molt alt, probablement més alt que Maduro", ha afirmat en una entrevista telefònica amb la revista 'The Atlantic' publicada aquest diumenge.
Ha explicat que no tolerarà el "rebuig desafiador" de Rodríguez a la intervenció militar nord-americana per a la captura de Maduro, en clar contrast amb les declaracions de dissabte, quan va assegurar que Rodríguez tenia disposició a col·laborar.
Així, ha defensat un canvi de règim i una reconstrucció de les institucions a Veneçuela: "Reconstrucció, canvi de règim, com vulguis dir-ne. És millor això que el que tenim ara mateix. No pot anar a pitjor".
"La reconstrucció no és una cosa dolenta en el cas de Veneçuela. El país s'ha anat a l'infern. És un país fallit. És un país totalment fallit. És un país que és un desastre ho miris per on ho miris", ha afegit.
GROENLÀNDIA
L'inquilí de la Casa Blanca defensa que Estats Units ha de mantenir el control sobre l'hemisferi occidental, però en el cas de la captura de Maduro ha apuntat que no es deu només a motius geogràfics: "No és l'hemisferi. És el país. Són països individuals".
De fet, Trump ha dit que pot ser que aquesta no sigui l'última intervenció nord-americana en altres països i ha esmentat expressament la Groenlàndia danesa: "Nosaltres necessitem Groenlàndia. Absolutament", i ha afegit com a motiu que està "envoltada per vaixells russos i xinesos".
"Llavors (dissabte) no m'estava referint a Groenlàndia, però necessitem Groenlàndia. Absolutament. La necessitem per a la nostra defensa", ha insistit.