Trump afirma que l'últim petrolier confiscat torna a Veneçuela i vendran cru mitjançant el seu acord

Assegura que el confiscament el van realitzar "en coordinació amb les autoritats interines" veneçolanes
MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest divendres que l'últim petrolier confiscat per les autoritats nord-americanes en aigües del Carib per suposadament carregar "cru embargat" de Veneçuela està tornant a territori veneçolà i que vendran el seu cru a través del seu nou acord energètic.
"Avui, Estats Units, en coordinació amb les autoritats interines de Veneçuela, ha confiscat un petrolier que va partir de Veneçuela sense la nostra autorització. Aquest petrolier està tornant ara a Veneçuela, i el cru es vendrà a través del gran acord energètic, que hem creat per a aquest tipus de vendes", ha indicat a través del seu perfil a la xarxa social Truth Social.
Per la seva banda, la petroliera estatal veneçolana, Petrolis de Veneçuela (PDVSA), ha celebrat també "l'exitosa operació en conjunt (amb Estats Units) per al retorn al país del buc Minerva", posant l'accent en que el vaixell "va salpar sense pagament ni autorització de les autoritats veneçolanes".
"Gràcies a aquesta primera exitosa operació en conjunt, el buc es troba navegant de retorn a aigües veneçolanes per al seu resguard i accions pertinents", ha agregat la companyia en un comunicat oficial difós a través de la seva pàgina web.
Hores abans, les autoritats nord-americanes havien informat que havien pres el control de l'esmentat buc, ara conegut pel nom de 'Olina', el tercer petrolier vinculat a Veneçuela confiscat per Washington aquest setmana i el cinquè des que va començar a realitzar aquestes accions.