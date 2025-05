Veneçuela titlla de "xou" i "tragicomèdia" la trobada entre Albares i l'excandidat opositor González

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de Veneçuela, Yván Gil, ha criticat aquest dijous la trobada mantinguda entre el seu homòleg espanyol, José Manuel Albares, i l'opositor i excandidat presidencial veneçolà Edmundo González, la qual ha qualificat de "xou" i "tragicomèdia" destinat a "rendir comptes" als Estats Units.

El titular de la cartera diplomàtica ha qualificat a González de "excandidat per encàrrec", i ha assegurat que aquest "interpreta el seu paper amb entusiasme: el de titella, derrotat per la realitat i sostingut per l'autoengany".

Així, ha considerat que l'opositor veneçolà, asilat a Espanya, "no presideix gens, no representa a ningú, però aquí està, actuant com si el seu fos una causa i no un element d'attrezzo", abans de denunciar que la seva reunió amb el ministre espanyol "no té res a veure amb Veneçuela".