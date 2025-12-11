Veneçuela titlla la confiscació d'un petrolier per part dels EUA com "un acte de pirateria internacional"

Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez
MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Veneçuela ha denunciat aquest dimecres per la nit la confiscació d'un petrolier enfront de les seves costes per part dels Estats Units com "un robatori descarat i un acte de pirateria internacional", en una situació marcada per les tensions entre Washington i Caracas i que l'Executiu de Nicolás Maduro ha atribuït a la presumpta intenció de l'Administració de Donald Trump de fer-se amb les "riqueses naturals" del país llatinoamericà.
Veneçuela ha assegurat en un comunicat que "la política d'agressió" empresa per la Casa Blanca "respon a un pla deliberat de despulla de les nostres riqueses energètiques", que les autoritats veneçolanes afegeixen "al robatori de Citgo (...) mitjançant mecanismes judicials fraudulents", en al·lusió a l'aprovació a Estats Units de la venda d'accions de la matriu de la petroliera estatal veneçolana menys de dues setmanes enrere.
Així mateix, Caracas ha afirmat que "aquest acte de pirateria busca distreure l'atenció i tapar el fracàs rotund" de la cerimònia de lliurament del premi Nobel de la Pau a l'opositora veneçolana María Corina Machado, que només ha pogut arribar a Oslo (Noruega) a les últimes hores i no ha pogut rebre en persona el guardó, recollit en el seu nom per la seva filla Ana Corina Sosa.