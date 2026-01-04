Veneçuela.- Starlink ofereix internet gratuït a Veneçuela fins a començaments de febrer

Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita - Arxiu
MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El servei d'internet per satèl·lit d'SpaceX, l'empresa fundada pel multimilionari sud-africà Elon Musk, ha anunciat que proporcionarà accés gratuït a internet a Veneçuela fins al proper mes, després de l'atac dels Estats Units al país del Carib la passada nit i la detenció del president veneçolà, Nicolás Maduro, que es troba en un centre de detenció de Nova York a l'espera de ser jutjat per càrrecs de conspiració narcotraficant-terrorista.
"Starlink proporcionarà accés gratuït de banda ampla a la gent de Veneçuela fins al 3 de febrer, garantint connectivitat contínua", ha notificat la companyia en un comunicat publicat a la xarxa social X.
Aquest anunci arriba amb prou feines un dia després que Caracas denunciés una "agressió criminal" per part dels Estats Units, amb "atacs armats brutals" contra instal·lacions civils i militars a la capital i altres ciutats de Miranda, Aragua i La Guaira.
Aquesta no és la primera vegada que el sistema de la companyia operada per Musk ofereix facilitats d'accés en contextos de conflicte.
Per exemple, el servei Starlink, que utilitza satèl·lits per brindar accés a internet a llocs remots on la senyal de la telefonia no està disponible, havia estat durant molt de temps un avantatge militar exclusiu per a les forces ucraïneses.