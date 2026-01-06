Rússia celebra els "esforços" de Veneçuela per "protegir la seva sobirania"

Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dp / DPA - Arxiu
Defensa "un diàleg constructiu i el respecte a l'Estat de Dret"
MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han celebrat aquest dimarts la investidura de Delcy Rodríguez com a presidenta encarregada de Veneçuela per "protegir la sobirania" del país després de la captura del president, Nicolás Maduro, durant l'atac de dissabte d'Estats Units a Caracas.
El Ministeri d'Exteriors rus ha dit en un comunicat que aquesta decisió busca protegir, a més, els "interessos nacionals" veneçolans, i ha instat a una "reducció de la tensió": "Demanem resoldre la qüestió mitjançant un diàleg constructiu i el respecte a l'Estat de Dret".
"Celebrem els esforços de les autoritats oficials del país i reafirmem la infrangible solidaritat de Rússia amb el poble i el Govern", i ha defensat el respecte a la Carta de Nacions Unides: "Amèrica Llatina i el Carib ha de seguir sent una zona de pau i ha de garantir-se el desenvolupament sobirà dels països de la regió".
Dilluns, Rodríguez va jurar el càrrec com a presidenta encarregada davant del president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, i ha assumit així les funcions de la prefectura d'Estat.