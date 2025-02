Veneçuela repatria des de Guantánamo a 177 nacionals: "Estan sortint de l'infern"

MADRID, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Veneçuela ha anunciat aquest dijous la repatriació d'un grup de 177 nacionals que havien estat portats "injustament" per les autoritats nord-americanes a la base naval de Guantánamo, situada a la illa de Cuba.

El ministre de l'Interior, Diosdado Cabell, ha confirmat que els 177 veneçolans han arribat a l'Aeroport Internacional de Maiquetía, a l'estat de La Guaira, procedents d'Hondures, on van fer escala des de l'esmentada base nord-americana.

"Ells donen les gràcies a Déu per estar al seu país, per arribar a Veneçuela; donen les gràcies per donar-los una nova oportunitat (...) Estan sortint de l'infern, perquè Guantánamo és l'infern. El món sencer sap les condicions que imperen en aquest recinte carcerari", ha assenyalat en declaracions a la cadena de televisió estatal VTV, després d'anunciar que les autoritats els estan brindant atenció sanitària, alimentària, psicològica i legal.

En un comunicat difós en el seu compte de Telegram, el cap de la diplomàcia veneçolana va explicar que l'Administració de Donald Trump havia acceptat la seva petició per repatriar al grup de veneçolans, denunciant que "havia estat portat injustament" a la base naval de la Badia de Guantánamo.

Aquestes declaracions arriben després que el Departament de Defensa dels Estats Units, que fins al moment no ha confirmat la repatriació dels veneçolans, informés a principis de febrer de l'arribada al centre de detenció de Guantánamo dels primers deu migrants irregulars de "alta perillositat" com a pas previ a la seva deportació definitiva als seus respectius països.