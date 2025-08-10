Veneçuela rep gairebé 200 repatriats pels EUA, entre ells sis menors

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Interior, Justícia i Pau de Veneçuela ha informat del retorn de 194 ciutadans nacionals des dels Estats Units, entre ells sis menors, en el marc del pla de repatriació 'Tornada a la pàtria', una iniciativa impulsada pel govern de Nicolás Maduro per traslladar al país aquells ciutadans que estan a l'estranger.
"En aquesta oportunitat un total de 194 deportats van ser rebuts pels òrgans de seguretat ciutadana, als quals s'aplicaran els protocols d'atenció mèdica corresponents", han sostingut les autoritats veneçolanes.
El ministre d'Exteriors de Veneçuela, Yván Gil, va denunciar a finals de juliol el "segrest" de 33 menors veneçolans en territori nord-americà que haurien estat separats dels seus familiars en ser deportats.
"Amb llàgrimes als ulls i emocions contrariades van ser rebuts aquests infants per les seves famílies a l'Aeroport Internacional Simón Bolívar", ha afirmat el Ministeri de l'Interior referent a l'arribada dels sis menors en el nou vol de repatriació.
Aquesta arribada de veneçolans des dels Estats Units es produeix pocs dies després que el país nord-americà anunciés una recompensa de 50 milions de dòlars (gairebé 43 milions d'euros) a canvi d'informació que faciliti l'arrest del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, elevant així la xifra de 25 milions de dòlars (una mica més de 21 milions d'euros) anunciada a principis d'aquest any.