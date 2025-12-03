Veneçuela rebutja la venda d'accions de la matriu de la petroliera Citgo a un fons dels EUA

Europa Press/Contacto/Mark Hertzberg - Arxiu
MADRID, 3 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Veneçuela ha titllat aquest dimarts per la nit de "vulgar" la venda d'accions de PDV Holding, matriu de l'empresa petroliera estatal veneçolana Citgo, aprovada tres dies abans per un jutge de districte dels Estats Units, en un mecanisme que ha qualificat com a "fraudulent" i que, assegura, "no reconeix ni reconeixerà".
Caracas ha rebutjat "enèrgicament la decisió adoptada en el procediment judicial de 'venda forçosa' de Citgo, que ha estat executat per les autoritats dels Estats Units en perjudici dels interessos de Veneçuela i les seves entitats, i que constitueix una vulgar i bàrbara despulla d'un actiu veneçolà en territori nord-americà mitjançant un procés fraudulent", resa el comunicat difós per la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, al seu canal de Telegram.
D'aquesta manera, l'Executiu presidit per Nicolás Maduro ha denunciat que Washington pretén "espoliar" l'empresa per mitjà d'un procés en el qual s'ha exclòs a Caracas i a l'empresa estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA), una actuació que el país sud-americà ha contextualitzat com "un nou episodi de l'agressió multiforme que s'executa des dels Estats Units contra Veneçuela de complicitat amb María Corina Machado, Edmundo González, Juan Guaidó" i altres figures de l'oposició veneçolana.