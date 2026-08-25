Pugen a més de 6.500 els morts pel doble terratrèmol registrat a finals de juny a Veneçuela

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MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Veneçuela han xifrat en 6.509 el nombre de víctimes mortals derivades del doble terratrèmol de magnitud de 7,2 i 7,5 que va sacsejar el país a finals del mes de juny passat, del qual ja han estat rescatades un total de 6.462 persones.
Així ho ha anunciat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, en un balanç difós a les xarxes en el qual ha subratllat que 226.696 persones han estat ateses als hospitals.
De la mateixa manera, el germà de la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha afirmat que han estat avaluades un total de 60.785 habitatges, dels quals 11.001 estan en un "alt risc" per als residents.
Per la seva banda, aquest dilluns, Delcy Rodríguez ha apuntat que des del seu Executiu han estat lliurats "335 habitatges nous, que beneficien 1.172 persones i recuperat 1.001 habitatges que beneficien 3.503 persones". A més, ha afegit, seran adjudicats "més de 4.000 habitatges abans de finalitzar l'any i així continuar fins que cada família afectada tingui una solució".
"Ningú no es quedarà sense la nostra abraçada i sense la nostra atenció", ha asseverat Rodríguez durant la seva al·locució, difosa a les xarxes socials.
En el marc de l'execució del Pla Habitatge Digne i Segur, implementat en coordinació amb equips locals, tècnics internacionals i especialistes de l'ONU, Rodríguez ha destacat que s'ha "completat la retirada del 28% de les runes a les zones afectades", la qual cosa representa aproximadament 580.000 tones retirades sota protocols de resguard ambiental.
"Aquestes runes no són simplement materials que cal retirar. Allà hi va haver, records i, en alguns casos, la història sencera d'una família. Per això estem fent aquest treball amb respecte i dignitat mentre avancem en la recuperació de cada comunitat", ha sostingut la dirigent durant la referida intervenció en la qual, a dos mesos del terratrèmol, ha presentat un balanç integral de les labors d'atenció social i rehabilitació de l'hàbitat nacional.