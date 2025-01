La presidenta de Mèxic defensa la seva decisió d'enviar un representant a la presa de possessió de Maduro

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha defensat aquest dilluns la seva decisió d'enviar un representant del Govern mexicà a la presa de possessió del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, aquest divendres a la capital del país veí, Caracas.

Sheinbaum ha afirmat en una roda de premsa que la seva postura és respectar "l'autodeterminació dels pobles" en virtut de la Constitució mexicana, ja que li correspon al poble veneçolà triar al seu president, no a Mèxic. "No veiem per què no hagi de ser així", ha agregat.

A diferència d'altres líders de la regió, com Gustavo Petro a Colòmbia o Luiz Inácio Lula da Silva al Brasil, els qui han instat a les parts a Veneçuela a fer públiques les actes electorals, Sheinbaum ha defensat la postura històricament neutral de Mèxic de no interferir en els assumptes d'altres països.

Veneçuela va celebrar a finals de juliol unes presidencials en les quals el president Maduro es va declarar guanyador, si bé l'oposició va negar els resultats i assegura comptar amb les actes electorals que avalen el triomf del candidat opositor Edmundo González, exiliat a Espanya i buscat per la Justícia veneçolana.