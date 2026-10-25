María Corina Machado està de tornada a Veneçuela

David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press
MADRID 25 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder opositora veneçolana María Corina Machado ha tornat a territori veneçolà després de sortir del país el desembre del 2025 i Edmundo González ha avançat que també tornarà "aviat".
"Estic aquí. Amb vostès", ha publicat Machado a les xarxes socials.
Qui va ser candidat presidencial de l'oposició en les últimes eleccions presidencials, celebrades el 28 de juliol de 2024, Edmundo González, ha confirmat també la tornada de la líder del partit Vente Venezuela al país.
"Veneçuela! M'emociona moltíssim anunciar-los que nostra líder, la meva estimada María Corina, està a territori veneçolà. Avui és un dia molt important per als veneçolans. La nostra veu sobirana retorna amb ella per liderar i encaminar aquest procés!", ha publicat a les xarxes.
González ha avançat que "molt ràpid estaré amb vostès i amb ella perquè el nostre país avanci veritablement cap a la llibertat". "Vostès ho saben, això és fins al final", ha reblat.