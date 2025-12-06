María Corina Machado recollirà el Premi Nobel de la Pau a Oslo

Mateo Lanzuela - Europa Press - Arxiu
MADRID 6 des. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Nobel noruec ha confirmat aquest dissabte que l'opositora veneçolana María Corina Machado assistirà a la cerimònia de lliurament del Premi Nobel de la Pau 2025 que se celebrarà el 10 de desembre a la capital de Noruega, Oslo.
El responsable de comunicació de l'Institut Nobel, Erik Aasheim, ha dit en declaracions a Europa Press que ha estat la pròpia Machado qui ha dit que serà a Oslo per recollir el guardó malgrat l'alt risc que no pugui entrar de nou al país llatinoamericà.
El Comitè Noruec va reconèixer el 10 d'octubre amb el premi Nobel de la Pau a l'opositora pel seu "incansable esforç" per promoure els drets i llibertats a Veneçuela i afavorir una transició "justa i pacífica" de "la dictadura a la democràcia".
El jurat va determinar que Machado és "una figura d'unitat en una oposició política que abans estava dividida" i que s'ha vist "obligada a viure amagada" però segueix a Veneçuela, "una decisió que ha inspirat milions" de persones.