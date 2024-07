Maduro guanya les presidencials de Veneçuela amb el 51 per cent dels vots, segons resultats parcials

El president del CNE denuncia "una agressió en contra del sistema de transmissió de dades" i demana una investigació a la Fiscalia



MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Nacional Electoral (CNE), Elvis Amorós, ha anunciat aquest dilluns que el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha guanyat les eleccions presidencials del país, per la qual cosa ha obtingut la reelecció en aconseguir el 51 per cent dels vots, segons resultats parcials.

Madur ha obtingut 5,1 milions de vots, segons el 80 per cent de l'escrutini. Per la seva banda, el candidat opositor, Edmundo González, ha quedat en segon lloc amb el 44 per cent dels vots (4,4 milions de vots). La taxa de participació ha superat les anteriors en més de deu punts percentuals en situar-se en un 59 per cent.

Amorós ha explicat en una conferència de premsa que s'estava dirigint "a tot el poble de Veneçuela en ús de les seves exclusives atribucions constitucionals i legals" més de sis hores després del tancament dels col·legis electorals a causa d'"una agressió en contra del sistema de transmissió de dades que ha retardat" la transmissió dels resultats.

En aquest sentit, ha informat que ha sol·licitat "immediatament" al fiscal general del país que iniciï una investigació "sobre les accions terroristes perpetrades" contra el sistema electoral, contra els centres de votació i els funcionaris electorals. Així, ha fet una crida un els veneçolans "perquè es respecti la Constitució, les lleis de la República i el mandat del poble expressat en les màquines de votació, així com la pau" en tot el territori.