Maduro dona per "resolt" el "brot feixista" després de 2.000 detencions

MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha donat per "resolt" el "brot feixista" en referència a les protestes pel suposat frau electoral a l'oposició i ha anunciat que han estat detingudes 2.000 persones en l'última setmana.

"Vam resoldre amb la constitució i en pau el brot feixista. Tenim 2.000 presos capturats i d'aquí van a (les presons de) Tocorón i de Tocuyito. Màxim càstig. Justícia. Aquesta vegada no hi haurà perdó", ha advertit durant la seva intervenció davant de la manifestació de suport a Maduro celebrada el dissabte davant el palau presidencial de Miraflores, a Caracas.

"Aquesta vegada no hi haurà perdó. Aquesta vegada el que hi haurà és Tocorón. Molt greu el que van fer", ha insistit durant la marxa de simpatitzants 'chavistes'.

Entre els detinguts estan "tots els que van esfondrar estàtues" en referència als atacs a estàtues de l'expresident Hugo Chávez, de Simón Bolívar, del cacic Coromoto i de José Gregorio Hernández. "Tots estan identificats, capturats, estan en judici i tots han confessat com els van pagar i per què van fer el que van fer", ha ressaltat.

Maduro també s'ha referit al candidat de l'oposició, Edmundo González, i ha assegurat que "avui va tenir por d'autojuramentar-se" perquè tindria "conseqüències legals greus per desacatament a la constitució, als tribunals i a les lleis" i li ha retret la seva absència en la marxa convocada per l'oposició a Caracas. "Et vas regalimar, González Urrutia!", va dir.

"Aquesta pel·lícula ja l'hem vist i fins i tot sabem el final: guanyen els bons. Però aquesta tercera temporada la guanyarem de la millor manera i amb més força", ha assegurat. "Ningú podrà imposar un clima de violència; ningú ens portarà a escenaris colpistes", ha subratllat.

Maduro ha esmentat també l'ordre de Sala Electoral del Tribunal Suprem de Justícia, que ha donat 72 hores a la directiva del Consell Nacional Electoral (CNE) perquè presenti tots els documents del procés electoral i ha recordat que aquesta sala del TSJ és l'única que ho pot revisar tot "com ho mana la Constitució i les lleis".

"El TSJ està complint amb les seves facultats i el Consell Nacional Electoral té la paraula. El resultat de les eleccions del 28 de juliol les dona el CNE, no els Estats Units, ni el Comando de Campanya dels feixistes", ha ressaltat.

El mandatari 'chavista' ha reiterat a més la seva intenció de convocar un diàleg amb diversos sectors polítics, econòmics, socials, culturals i religiós. "Amb tots els sectors, amb les crítiques més dures del poble per a nosaltres reaprendre, reformular el pla i continuar avançant amb un pla perfeccionant-ho en unió amb el poble", ha promès. Podran participar en aquest diàleg tots els sectors "sempre que respectin la Constitució i els cinc Poders de la República".

A més ha anunciat una nova proposta per perfeccionar la Llei Antibloqueig i així millorar els ingressos i pensions del país i que mantindrà la Gran Missió Tornada a la Pàtria per a la tornada voluntària dels veneçolans que es trobin fora del país i que desitgin tornar a Veneçuela.