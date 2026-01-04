Maduro arriba al Centre de Detenció Metropolitana (Nova York) escortat per la DEA

Europa Press/Contacto/Carlos Chiossone
MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha estat conduït al Centre de Detenció Metropolitana de Brooklyn, a Nova York, emmanillat i escortat per agents de l'Agència Antidroga d'Estats Units (la DEA), segons han confirmat fonts oficials a diversos mitjans nord-americans.
El compte oficial de resposta ràpida de la Casa Blanca ha publicat un vídeo en el qual es mostra al mandatari veneçolà recorrent un passadís sobre una catifa de la DEA i escortat per dos agents. En el vídeo Maduro saluda a diverses persones que es troba i fins i tot diu: "Feliç Any".
Anteriorment, Maduro i la seva esposa, Cilia Flores, han baixat de l'avió a la Base Aèria de la Guàrdia Nacional de Stewart acompanyats per més d'una dotzena d'agents per ser traslladats en helicòpter fins a la ciutat de Nova York.
El mandatari veneçolà està acusat per càrrecs de conspiració narcotraficant-terrorista, segons el plec de càrrecs que cita el Títol 21 Secció 960a de el Codi Penal d'Estats Units. El plec recull també un càrrec de "fabricació, distribució o lliurament d'una substància controlada". En concret es refereix a la possessió de cinc quilograms d'una substància amb una quantitat detectable de cocaïna.
També està acusat de conspiració per a la importació de cocaïna, possessió de metralladores o artefactes destructius i conspiració per a possessió de metralladores o artefactes destructius.