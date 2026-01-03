Machado anuncia que ha arribat "l'hora de la llibertat" per a Veneçuela

Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Arxiu
Demana a l'Exèrcit que reconegui Edmundo González president i augura una transició "molt ràpida"
MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
La líder de l'oposició veneçolana i premi Nobel de la Pau, María Corina Machado, ha celebrat aquest diumenge la captura del president Nicolás Maduro per part d'EUA, ha assegurat que arriba "l'hora de la llibertat" per al país i ha reclamat a l'Exèrcit veneçolà que reconegui Edmundo González com a president.
"Davant de la seva negativa (de Maduro) a acceptar una sortida negociada, el Govern d'Estats Units ha complert la seva promesa de fer valer la llei. Arriba l'hora que la sobirania popular i la sobirania nacional regeixin al nostre país", ha manifestat l'opositora.
Ara que "Maduro des d'avui afronta la justícia internacional pels crims atroços comesos contra els veneçolans", Machado s'ha compromès a "posar ordre, alliberar els presos polítics i construir un país excepcional", en el que descriu com el començament d'un procés de transició sobre el qual no ha donat encara terminis, però espera tenir-ne més notícies "molt ràpid".
"Aquesta és l'hora dels ciutadans. Els qui vam arriscar tot per la democràcia el 28 de juliol. Els qui van triar Edmundo González Urrutia com a legítim President de Veneçuela, qui ha d'assumir immediatament el seu mandat constitucional i ser reconegut com a Comandant en Cap de la Força Armada Nacional per tots els oficials i soldats que la integren", ha dit.
En qualsevol cas, Machado ha afegit que el país ha començat una "transició que necessita a tothom". "Als veneçolans que estan dins del nostre país, estiguin llestos per engegar el que molt aviat els comunicarem a través dels nostres canals oficials", ha avançat Machado, sense concretar.