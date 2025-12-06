Veneçuela.- L'oposició veneçolana anuncia la mort de l'exgovernador Alfredo Díaz a la presó

Família i dissidents exigeixen explicacions immediates al Govern
MADRID, 6 des. (EUROPA PRESS) -
L'oposició veneçolana ha anunciat aquest dissabte la mort de l'exgovernador de l'estat de Nueva Esparta Alfredo Díaz durant una "injusta condemna" a la presó de l'Helicoide de Caracas.
"Avui, lamentablement, mor injustament a la presó un líder innocent", ha lamentat la principal coalició opositora de Veneçuela, la Plataforma Unitaria Democrática, en el seu compte de la xarxa social X.
Díaz, de 55 anys, ha mort després d'un any empresonat i en situació d'aïllament, segons ha informat el director de l'ONG Fórum Penal, Alfredo Romero, també a X, abans de demanar explicacions immediates al Govern veneçolà com a "responsable de la salut de la persona sota la seva custòdia", com ho ha fet en xarxes socials la seva vídua, Leynys Malavé.
El líder opositor Leopoldo López també ha condemnat la mort de Díaz abans de denunciar maltractaments i abusos de les autoritats penitenciàries: "Mor en el centre de tortura Helicoide Alfredo Díaz, ex alcalde, amic, patriota i lluitador. Portava mesos sol·licitant atenció mèdica i se la van negar, el van matar. És una altra víctima de la dictadura".
Díaz va ser arrestat per les forces de seguretat al novembre de 2024 mentre viatjava amb autobús cap a la frontera amb Colòmbia després de les controvertides eleccions presidencials. Després d'estar incomunicat durant diversos dies, va ser traslladat a la presó de l'Helicoide, denunciada per l'oposició com un centre de tortura per a dissidents polítics.
Al novembre, Amnistía Internacional Américas va descriure l'empresonament de Díaz com una "detenció arbitrària pel seu perfil polític" i va denunciar que va ser sotmès "a desaparició forçada durant els primers quatre dies de la seva detenció".