Veneçuela.- González denuncia coaccions per reconèixer el triomf de Maduro a canvi de sortir de Veneçuela

El text es va signar en una reunió en la residència de l'ambaixador espanyol i en què Caracas assegura que no va haver-hi pressions



MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor veneçolà Edmundo González ha denunciat aquest dimecres haver estat coaccionat per les autoritats chavistes per signar un document en què reconeixia la victòria del president Nicolás Maduro en les eleccions a canvi de permetre la seva sortida del país rumb a Espanya.

González ha explicat com estant ell a la residència de l'ambaixador d'Espanya, Ramón Santos Martínez, van acudir el president de l'Assemblea, Jorge Rodríguez, i la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, amb un document que havia de confirmar per poder sortir del país. "O signava o m'atenia a les conseqüències", ha assegurat.

"Va haver-hi hores molt tibants de coacció, xantatge i pressions. En aquests moments vaig considerar que podia ser més útil lliure que tancat i impossibilitat (...) Un document produït sota coacció està viciat de nul·litat absoluta per un vici greu en el consentiment", ha declarat en un vídeo a les xarxes socials.

Fonts d'Exteriors han explicat a Europa Press que González va tenir "llibertat i autonomia" per parlar i veure's amb qui va considerar necessari per gestionar la seva situació mentre va estar en la residència de l'ambaixador i han assegurat que el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, va donar instruccions a l'ambaixador perquè no s'immiscís en allò aquest decidís i prevalgués en tot moment la voluntat de l'opositor, que finalment va optar per viatjar a Espanya en lloc de romandre en la residència.

González ha acabat el vídeo assegurant que no va a "trair" als veneçolans que li van votar i ha aprofitat per retreure al Govern de Maduro estar duent a terme aquesta última maniobra en lloc de publicar les actes. "La veritat està en les actes que pretenen ocultar", ha dit.

"No callaran un país que ja va parlar. Milions de veneçolans tenen la voluntat de canvi i jo compliré amb aquest mandat", ha dit González.

Al vespre, alguns mitjans veneçolans es van fer ressò d'una carta en què González confirmava amb la seva signatura la sentència del Tribunal Suprem de Justícia que ratifica la victòria de Maduro a les eleccions del passat 28 de juliol.

RODRÍGUEZ DIU QUE GONZÁLEZ VA MARXAR SENSE PRESSIONS

Aquest mateix dimecres, el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha assegurat que va ser el mateix González qui en dies previs es va posar en contacte amb les autoritats chavistes per fer-los arribar el seu "desig" de sortir del país, sent ell i Rodríguez els encarregats per Maduro de negociar.

Així, ha revelat que tots dos van ser convidats la nit de la sortida de González a l'Ambaixada d'Espanya a Caracas, on va tenir lloc la signatura d'aquest document, en què l'opositor va assumir l'acatament de les decisions adoptades pels òrgans de justícia que emanen de la Constitució, encara no estant d'acord amb elles.

"Ell ens va buscar a nosaltres (...) No va haver-hi cap situació en què el senyor González Urrutia es pogués sentir violentat. Molt per contra, ens va buscar a nosaltres per conversar i d'aquesta conversa va sortir la seva decisió d'abandonar Veneçuela i sol·licitar asil polític al Regne d'Espanya", ha assenyalat Rodríguez.

D'altra banda, el president de l'Assemblea Nacional ha asseverat que el Govern veneçolà va facilitar la sortida de González a Espanya perquè allà sol·licités asil, destacant especialment els tràmits perquè un avió espanyol aterrés al país perquè el dissident pogués abandonar Veneçuela.

De fet, en la roda de premsa Rodríguez ha difós un vídeo en el qual es mostra el moment en què González puja a bord d'un avió d'Espanya a l'Aeroport Simón Bolívar, i ha defensat que Veneçuela ha facilitat aquests fets després de negociar amb l'opositor, al que li insta a "complir la seva paraula" de remar en favor de calmar les aigües polítiques al país.