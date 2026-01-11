Stian Lysberg Solum/NTB/dpa
MADRID 11 gen. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Nobel ha recordat que els seus guardons són intransferibles i irrevocables en un comunicat aclaridor publicat després que la líder opositora veneçolana, María Corina Machado, suggerís la posiblidad de cedir la seva Nobel de la Pau al president d'Estats Units, Donald Trump, durant la seva trobada de la setmana que ve.
"Una vegada anunciat un Premi Nobel, no pot revocar-se, compartir-se ni transferir-se a uns altres. La decisió és definitiva i perdura per sempre", ha fet saber la Fundació. Si bé no esmenta mai per nom a Machado, sí que explica que el seu comunicat és una nota de resposta a les "sol·licituds de comentaris sobre la permanència de l'estatus d'un Premi Nobel de la Pau".
En una entrevista amb Fox News el passat 6 de gener, Machado va expressar el seu interès a dir "en persona" a Trump que "el poble veneçolà, ja que aquest premi (el Nobel de la Pau) és del poble veneçolà, vol donar-li-ho i compartir-ho amb ell".
Després d'anunciar la reunió amb Machado, el president nord-americà va indicar que "seria un gran honor" rebre el Premi Nobel de mans de Machado, de la qual ha dit que "és una persona molt agradable".
La Fundació Nobel ha volgut incidir que el seu comunicat serà l'únic comentari que farà referent a aquesta situació i el Comitè Noruec del Nobel "no farà declaracions sobre el que diguin o facin els guardonats amb el Premi Nobel de la Pau després de rebre-ho".