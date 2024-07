Veneçuela.- La Fiscalia de Veneçuela confirma gairebé 750 detinguts durant les protestes opositores

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Veneçuela ha anunciat aquest dimarts que gairebé 750 persones han estat detingudes en el marc dels violents disturbis que han esclatat al país llatinoamericà després que el president Nicolás Maduro hagi estat proclamat vencedor de les últimes eleccions, que l'oposició ha titllat de fraudulentes.

"Van ferits 48 funcionaris, entre militars i policials (...) Ha mort un digne funcionari de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana de Aragua", ha precisat el fiscal general, Tarek William Saab.

De la mateixa forma, ha indicat que s'ha iniciat una investigació contra "delinqüents que de manera vandàlica i en un clar missatge d'odi i d'intolerància" han destruït una estàtua del comandant Hugo Chávez en Mariara, a l'estat de Carabobo.

Saab ha indicat que aquests violents enfrontaments provocats per grups de persones armades "són accions imperdonables" i ha advertit que els responsables enfronten càrrecs per obstrucció a les vies públiques, instigació a l'odi, resistència a l'autoritat i, fins i tot, terrorisme.

El candidat presidencial Edmundo González ha lamentat a la xarxa social X que s'hagin registrat persones mortes, desenes de ferits i detinguts durant les protestes. "Instem a les forces de seguretat a respectar la voluntat expressada el 28 de juliol i detenir la repressió de manifestacions pacífiques", ha agregat.

COP D'ESTAT

D'altra banda, el ministre de Defensa veneçolà, Vladimir Padrino López, ha assegurat aquest dimarts, com ja ho va fer en la vigília el president Nicolás Maduro, que està en marxa "un cop d'estat promogut per l'oposició", que està recolzada per sectors "imperials i aliats", en al·lusió a Estats Units.

"Aquest cop d'estat l'anem a derrotar un cop més", ha dit, agregant que l'oposició "no acaba d'interpretar la realitat", que és "el sentiment i la vocació pacifista de tot el poble de Veneçuela", segons ha recollit el diari 'L'Universal'.

Veneçuela va celebrar el diumenge unes eleccions en les quals, segons l'oficialisme, Maduro es va imposar amb una mica més del 51 per cent dels vots, malgrat que no hi ha resultats oficials complets. Gran part de la comunitat internacional ha mostrat dubtes sobre la legalitat dels resultats i l'oposició reclama la victòria del seu candidat, González, amb el 70 per cent dels vots.