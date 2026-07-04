Exteriors eleva a 34 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela

MADRID 4 jul. (EUROPA PRESS) -
L'últim balanç oficial d'aquest dissabte eleva a 34 els espanyols morts pel doble terratrèmol que va sacsejar el nord de Veneçuela a la fi de juny, dos morts més que l'última estimació del divendres, mentre que el total de desapareguts ha estat rebaixat de 142 a 140 i encara queden 11 espanyols localitzats que estan sepultats sota els enderrocs provocats pels sismes.
Acompanyant a aquesta nova estimació, el Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació ha recalcat que "estan obertes" totes "les línies d'emergència consular, que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i de l'Ambaixada a Caracas", i ha reiterat als espanyols situats a Veneçuela que "les utilitzin".
L'últim balanç general proporcionat pel Govern veneçolà, publicat aquesta passada nit, reflecteix que 2.645 persones han mort a causa dels sismes, que a més han deixat 12.666 ferits i a 15.050 persones sense llar.