EUA insta als seus ciutadans a abandonar Veneçuela davant de possibles atacs de grups armats

Les autoritats veneçolanes consideren que les alertes nord-americanes d'inseguretat es basen en "relats inexistents"
MADRID, 11 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina d'Assumptes Consulars del Departament d'Estat d'Estats Units han instat als seus ciutadans a abandonar Veneçuela pel risc existent davant del suposat rearmament de milícies al territori que estarien interceptant vehicles a la recerca de persones d'origen nordamericà o que mostrin el seu suport al país nordamericà.
"La situació de seguretat a Veneçuela segueix sent inestable. Atès que s'han reprès els vols internacionals, els ciutadans nord-americans a Veneçuela han d'abandonar el país immediatament. Abans de partir, prenguin precaucions i estiguin atents al seu entorn", resa un comunicat emès pel Departament d'Estat.
En aquest sentit, han indicat que el grau d'alerta es troba en el nivell 4, el més alt, sota la recomanació de "no viatjar" al país llatinoamericà a causa del risc de "detenció, terrorisme, segrest, aplicació arbitrària de les lleis locals, delinqüència, disturbis civils i una infraestructura sanitària deficient".
En concret, han alertat que grups armats estarien operant al territori a la recerca de ciutadans nord-americans o que simpatitzin amb les accions del país pel que estarien bloquejant carreteres i registrant vehicles.
Unes afirmacions que el Ministeri d'Exteriors de Veneçuela ha negat tallantment, acusant a les autoritats del país nord-americà de "fabricar una percepció del risc que no existeix" basant-se en "relats inexistents".
"Veneçuela es troba en absoluta calma, pau i estabilitat. Tots els centres poblats, vies de comunicació, punts de control i dispositius de seguretat funcionen amb normalitat, i la totalitat de les armes de la República es troben sota el control del Govern Bolivarià, únic garant del monopoli legítim de la força i de la tranquil·litat del poble veneçolà", indica una nota oficial publicada pel ministre d'Exteriors de Veneçuela, Yván Gil.
El Govern veneçolà ha manifestat el seu compromís amb la "protecció de la pau", la "estabilitat institucional" i la "convivència del poble veneçolà".