EUA avalua tornar a imposar sancions a Veneçuela després de la inhabilitació de Machado

MADRID, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Estat nord-americà ha advertit aquest dissabte que podria recuperar les sancions imposades a Veneçuela en resposta a la inhabilitació imposada a la candidata presidencial opositora María Corina Machado.

"La decisió del Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela de ratificar la inhabilitació de María Corina Machado i Henrique Capriles soscava la celebració d'eleccions presidencials competitives", ha dit el portaveu del Departament d'Estat, Matthew Miller.

"En funció d'aquesta acció i dels atacs a l'oposició i a la societat civil, els Estats Units està revisant la nostra política de sancions", ha explicat.

El TSJ ha ratificat la inhabilitació durant 15 anys de Machado, per la qual cosa no podrà ocupar càrrecs públics i per tant no podrà presentar-se a les eleccions presidencials de 2024.

Machado ha lamentat a través de la xarxa social X que "el règim ha decidit acabar amb l'Acord de Barbados" amb aquesta decisió, però ha assegurat que "el que no s'acaba" és la seva "lluita per la conquesta de la democràcia a través d'eleccions lliures i netes".

"Maduro i el seu sistema criminal han escollit el pitjor camí per a ells: unes eleccions fraudulentes", ha denunciat la candidata opositora, advertint que "això no passarà". "Que ningú ho dubti, això és fins al final", ha afegit Machado a través d'X.