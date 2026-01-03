EUA acusa Maduro de "participar en una cultura" de narcocorrupció i terrorisme

També acusa la seva dona, el seu fill i el ministre Diosdado Cabello
MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Justícia d'EUA ha publicat aquest dissabte tot el plec de càrrecs contra el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, sota custòdia nord-americana: l'acusa de "participar, perpetuar i protegir una cultura de corrupció en què les poderoses elits veneçolanes s'enriqueixen a través del narcotràfic i la protecció dels seus socis narcotraficants".
La imputació assenyala també la dona de Maduro, la primera dama Cilia Flores; el ministre de l'Interior, Diosdado Cabello, i el fill únic del president, Nicolás Maduro Guerra, i vincula el president amb càrtels del narcotràfic i "violents grups narcoterroristes" que "es nodrien dels guanys de la cocaïna".
"Aquestes organitzacions narcoterroristes no només treballaven directament amb alts funcionaris veneçolans i els enviaven guanys, sinó que també proporcionaven cobertura policial i suport logístic per al transport de cocaïna a través de Veneçuela, sabent que els seus socis narcotraficants la transportarien cap a Estats Units", segons el plec, publicat per la fiscal general d'EUA, Pam Bondi, al seu compte a X.
A més, EUA acusa Maduro, com a ministre d'Exteriors de 2006 a 2008, de vendre "passaports diplomàtics veneçolans a narcotraficants per facilitar el trasllat el producte de la droga de Mèxic a Veneçuela sota cobertura diplomàtica".
CILIA FLORES
Quant a la seva dona, el Departament de Justícia acusa Cilia Flores d'acceptar "centenars de milers de dòlars en suborns per negociar una reunió entre un narcotraficant a gran escala i el director de l'Oficina Nacional Antidrogues de Veneçuela, Néstor Reverol Torres".
Entre 2004 i 2015 aproximadament, el matrimoni "va col·laborar per traficar cocaïna, gran part de la qual havia estat confiscada prèviament per les forces de l'ordre veneçolanes, amb l'assistència d'escortes militars armats", segons el Departament de Justícia.
Tot apunta a que el matrimoni serà jutjat en el Tribunal del Districte Sud de Nova York, on van començar els procediments el 2020. "Maduro", ha recordat Bondi, "ha estat acusat de conspiració narcoterrorista, conspiració per importar cocaïna, possessió de metralladores i dispositius destructius, i conspiració per posseir metralladores i dispositius destructius contra Estats Units".
La fiscal ha anunciat que el matrimoni "s'enfrontarà aviat a la ira de la justícia nord-americana en sòl nord-americà i en tribunals nord-americans".