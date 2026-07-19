Publicat 19/07/2026 11:53

Els terratrèmols de Veneçuela deixen ja més de 5.100 morts confirmats

Treballadors buiden enderrocs pel doble terratrèmol de finals de juny a Veneçuela (imatge d'arxiu)
Europa Press/Contacto/Mario Flores

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

L'últim balanç oficial de víctimes dels terratrèmols del 24 de juny a Veneçuela eleva els morts a més de 5.100, mentre que la xifra de ferits es manté estabilitzada entorn dels 16.700, segons ha comunicat a última hora d'aquest dissabte el vicepresident del país, Jorge Rodríguez.

Concretament, 5.119 morts i 16.740 ferits, xifra aquesta última que no ha variat des del balanç previ publicat abans del cap de setmana.

Si que ha pujat la xifra de morts, i substancialment, des dels 4.930 declarats el divendres pel propi Rodríguez.

A totes aquestes xifres cal afegir 6.462 rescatats i un total de 128.324 famílies afectades pels sismes.

Nacions Unides estima que 1,3 milions de persones afectades pels terratrèmols necessitaran atenció d'emergència durant els propers sis mesos.

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