Els terratrèmols de Veneçuela deixen ja més de 5.100 morts confirmats

Europa Press/Contacto/Mario Flores
MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -
L'últim balanç oficial de víctimes dels terratrèmols del 24 de juny a Veneçuela eleva els morts a més de 5.100, mentre que la xifra de ferits es manté estabilitzada entorn dels 16.700, segons ha comunicat a última hora d'aquest dissabte el vicepresident del país, Jorge Rodríguez.
Concretament, 5.119 morts i 16.740 ferits, xifra aquesta última que no ha variat des del balanç previ publicat abans del cap de setmana.
Si que ha pujat la xifra de morts, i substancialment, des dels 4.930 declarats el divendres pel propi Rodríguez.
A totes aquestes xifres cal afegir 6.462 rescatats i un total de 128.324 famílies afectades pels sismes.
Nacions Unides estima que 1,3 milions de persones afectades pels terratrèmols necessitaran atenció d'emergència durant els propers sis mesos.