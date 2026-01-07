Els EUA comencen a retirar les sancions a Veneçuela per vendre i transportar petroli

MADRID 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern dels Estats Units ha començat a retirar de manera gradual les sancions econòmiques a Veneçuela amb el fi de permetre la venda i el transport de cru i altres productes petrolífers veneçolans als mercats de tot el món després de la intervenció militar per capturar el president Nicolás Maduro.
Es tracta d'un "acord energètic històric" que beneficiarà tant a Washington com a Caracas i els aliats nord-americans, ha assegurat aquest dimecres l'Administració Trump, que ha anunciat que reduirà "selectivament" les sancions que llastraven l'economia i la indústria petroliera de Veneçuela aquests últims anys.
El Departament d'Energia ha emès un comunicat en què es llegeix que aquestes vendes començaran immediatament amb una prevista d'aproximadament 30 a 50 milions de barrils als Estats Units, tal com ja havia avançat el president Donald Trump. Aquestes transaccions "continuaran de manera indefinida", ha dit.
Washington ha remarcat que tots els ingressos que procedeixin d'aquestes vendes es dipositaran en un inici en comptes controlats pels Estats Units "en bancs reconeguts mundialment" per garantir la "integritat" dels ingressos.
Així mateix, "l'únic petroli que entrarà i sortirà de Veneçuela serà a través de canals legítims i autoritzats, de conformitat amb la llei nord-americana i la seguretat nacional" i s'ha donat autorització a la importació d'equips, recanvis i serveis per "impulsar" el creixement de la indústria veneçolana.
De la mateixa manera, Estats Units ha informat que també treballaran per millorar la xarxa elèctrica veneçolana, "essencial per augmentar la producció petroliera" i la qual "es troba deteriorada i fràgil després d'anys de mala gestió socialista, corrupció i manteniment deficient".