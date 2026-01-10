Veneçuela.- Edmundo González diu que no s'ha alliberat "ni l'1%" de presos polítics de Veneçuela

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
MADRID 10 gen. (EUROPA PRESS) -
L'excandidat presidencial de l'oposició a les eleccions de 2024, Edmundo González, ha criticat aquest dissabte que no han estat alliberats "ni l'1%" dels presos polítics a Veneçuela tot i que ja han passat 48 hores des de l'anunci d'alliberaments per part de les autoritats.
"Fa 48 hores es va anunciar l'alliberament de presos polítics. Avui la realitat és una altra. No s'ha ni tan sols l'1% de les excarceracions anunciades", ha destacat González en un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social X.
"Les famílies segueixen esperant". "Sense informació clara. Sense llistes. Sense certeses", ha dit, i ha esmentat la situació de la seva filla, Mariana González, que "ha estat present tots els dies" pendent de la situació del seu marit, Rafael Tudares, un dels empresonats.
Mariana González està "acompanyant i sent acompanyada per mares, pares, filles i fills que no demanen privilegis", sinó que "exigeixen el compliment i el respecte a drets fonamentals".
"L'espera perllongada no és neutral. Genera angoixa, revictimitza i aprofundeix el dany ja causat per detencions arbitràries i processos sense garanties", ha recalcat González, que resideix a Espanya.
"La llibertat no s'anuncia. S'executa. Els drets humans no s'administren amb dilacions ni opacitat. Cada hora que passa sense respostes és una nova forma de violència contra les famílies. La responsabilitat és clara i el temps corre", ha afegit.
L'ONG veneçolana Foro Penal, especialitzada en el seguiment de la situació dels presos polítics al país, va confirmar la llibertat de 12 presos, inclosos 5 espanyols, entre divendres i dissabte. Els últims 3 alliberats aquest dissabte són Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor Acosta i Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco (aquest, ítalo-veneçolà), segons ha publicat el vicepresident de Foro Penal, Gonzalo Himiob, a X.
Foro Penal estima que ara mateix hi ha 808 presos per motius polítics a les presons del país, entre ells 86 estrangers (17 amb doble nacionalitat hispanoveneçolana).