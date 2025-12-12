Veneçuela denuncia als EUA davant de l'OMI per la confiscació del petrolier

Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY
Veneçuela ha elevat aquest dijous per la nit davant de l'Organització Marítima Internacional (OMI) una denúncia formal per la confiscació per part dels Estats Units d'un petrolier enfront de les costes veneçolanes, acusant a Washington de "perjudicar el comerç marítim petrolier" del país.
La vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, "va tenir un contacte telefònic amb el secretari executiu de l'Organització Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, per denunciar la violació de la llibertat de navegació en el Carib per part dels Estats Units", ha anunciat la vicepresidència en un comunicat difós a través de Telegram.
La cartera ha argumentat que hi ha convenis internacionals que protegeixen la llibertat de navegació "davant de fets il·lícits que l'amenacen", en al·lusió directa a la confiscació del citat buc, que Rodríguez ha qualificat com "un acte il·lícit internacional". Per això, ha defensat que Veneçuela fa el que deu en apel·lar " al Dret (i) a la legalitat internacional i defensar els seus recursos naturals".