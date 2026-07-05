Delcy Rodríguez demana suspendre les sancions per facilitar la resposta als terratrèmols a Veneçuela

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha fet una crida a la suspensió de les sancions imposades a Veneçuela per facilitar així la resposta al doble terratrèmol del passat 24 de juny, que han costat la vida a gairebé 3.000 persones.
"És molt important insistir que cessin les sancions contra Veneçuela, que puguem accedir amb lliure capacitat als recursos del país justament per aquest procés de recuperació", ha afirmat Rodríguez aquest dissabte durant la seva visita a un lloc de comandament instal·lat en l'avinguda Bolívar de Caracas.
La presidenta encarregada ha avançat que s'engegarà un paquet de mesures per respondre a la crisi, incloses deu mesures "motors" de l'economia "que tenen a veure amb aquest procés de recuperació i de reconstrucció de la nostra pau", han informat canals oficials veneçolans.
Així mateix ha anunciat la creació de la Gran Missió Veneçuela Reneix, concebuda com un "braç executor" per a la recuperació d'habitatges i infraestructures. "He decidit crear la Gran Missió Veneçuela Reneix, on es comprendran les missions Barri Nou Barri Tricolor, Junts Tot és Possible i Veneçuela Bella, com un gran braç executor en matèria de recuperació d'habitatges, d'infraestructura", ha declarat a la cadena Veneçolana de Televisió.
Rodríguez ha recordat que el passat 25 de juny va anunciar la creació d'un fons amb diners que està bloquejat al Fons Monetari Internacional (FMI) i en altres organismes financers internacionals. "Aquest fons portarà per nom Veneçuela Reneix i serà per a la reconstrucció i la recuperació de les zones afectades pel doblet sísmic", ha assenyalat.
El paquet inclou un programa d'assignació mensual "durant els propers sis mesos que permetin una contingència d'ingressos permanents" per a les persones més afectades pels terratrèmols.
D'altra banda, la banca pública i la privada activaran la cartera hipotecària amb fins a 80% de subsidi. Així mateix, va decretar la prohibició d'exportar materials relacionats amb la construcció. "Entra Veneçuela en un procés de recuperació d'infraestructures, d'habitatges", ha ressaltat.
Quant als hidrocarburs, el sector continua "recuperant-se". "Aquest segon trimestre, la recuperació supera el 9 per cent i supera un 10 per cent en relació amb l'any passat en el mateix període", ha assenyalat. Rodríguez ha conclòs prometent que Veneçuela reneixerà i s'aixecarà "sobre el dolor, sobre l'ànima ferida".