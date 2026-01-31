Delcy Rodríguez anuncia una llei d'amnistia per als presos polítics veneçolans

Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency
La mandatària veneçolana assegura que reconvertirà la presó de l'Helicoide en un centre cultural i esportiu
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha anunciat una llei d'amnistia per als presos polítics que romanen a les presons de Veneçuela, enmig de les excarceracions que s'han succeït després de la captura del president Nicolás Maduro i que les ONG xifren ja en mes de 700 persones.
"Hem decidit impulsar una llei d'amnistia general que cobreixi tot el període polític, de violència política de 1999 al present i encàrrec a la Comissió de Revolució per a la Revolució Judicial i al Programa per a la Convivència Democràtica i per a la Pau, perquè en les properes hores instal·lats en urgència presentin la llei davant de l'Assemblea Nacional", ha indicat Rodríguez davant del Tribunal Suprem de Veneçuela en l'obertura de l'any judicial, en declaracions emeses per la cadena de televisió estatal VTV.
Aquesta llei, que segons la mandatària comptaria amb el suport de Maduro, aspira a "reparar les ferides que ha deixat la confrontació política des de la violència (...) i l'extremisme", així com a "recanalitzar la justícia al nostre país (...) i la convivència".
Delcy Rodríguez ha demanat als futurs beneficiaris d'aquesta llei i a els qui ja han estat excarcerats en les últimes setmanes que evitin "la venjança, la revenja i l'odi" i ha destacat que aquesta és "una oportunitat per viure en pau i en tranquil·litat a Veneçuela, amb diferències que n'hi ha".
"Des de la diversitat i la pluralitat que existeix, puguem coexistir amb respecte i per sobre de totes les coses, amb respecte a la llei i a la justícia a Veneçuela", ha remarcat.
En aquest nou projecte de llei d'amnistia quedarien fos les persones que es trobin empresonats per delictes com a homicidi, narcotràfic, corrupció i violacions greus als Drets Humans.
Així mateix, Rodríguez ha informat de la convocatòria d'una "gran consulteu nacional" amb l'objectiu d'aconseguir un "nou sistema de justícia" pel que ha demanat la "col·laboració" dels càrrecs de l'Estat, una tasca que quedarà en mans de la Comissió de la Revolució per la Justícia liderada pel ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
RECONVERSIÓ DE L'HELICOIDE
La presidenta encarregada ha anunciat també el tancament de les instal·lacions de l'Helicoide, centre de detenció operat pel Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (SEBIN) per a la seva reconversió un espai cultural i esportiu.
"En el marc del rellançament de la missió guardians de la pàtria, que contempli programes d'atenció socioeconòmica per als nostres funcionaris policials, hem decidit que les instal·lacions de l'helicoide, que avui serveixen com a centre d'atenció, es converteixin en un centre social, esportiu, cultural i comercial per a la família policial i per a les comunitats limítrofes a aquest recinte", ha sostingut Delcy Rodríguez.
La presó de l'Helicoide, situada a la ciutat de Caracas, ha estat assenyalada en reiterades ocasions per l'oposició veneçolana com un centre de tortures per a dissidents polítics.
FÒRUM PENAL CELEBRA L'AMNISTIA
El director de l'ONG veneçolana Fòrum Penal, Gonzalo Himiob, ha celebrat l'anunci de la llei d'amnistia i ha remarcat que l'amnistia significa "oblit" i la "renúncia de la potestat de l'Estat per perseguir i sancionar determinats fets".
Enfront de la figura jurídica de l'indult, Himiob ha destacat que aquesta legislació pot aplicar-se també als processos judicials encara en marxa i no únicament a les penes ja imposades. "L'indult és perdó, l'amnistia és oblit", ha afirmat en un comunicat emès en xarxes socials.
Fòrum Penal ha elevat aquest dijous a més de 700 el nombre de "presos polítics" excarcerats des que va començar l'última onada d'alliberaments el passat 8 de gener, si bé ha denunciat que encara hi ha més d'11.000 persones amb restriccions "arbitràries" de la seva llibertat.