El Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix aquest dilluns després de la incursió militar a Veneçuela

Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto - Arxiu
MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Seguretat de l'ONU ha convocat una reunió per a aquest dilluns 5 de gener després de la incursió militar que Estats Units ha perpetrat a Veneçuela i la posterior captura del seu president Nicolás Maduro, que ja ha estat traslladat a una base militar a Nova York junt amb la seva dona per ser jutjat per càrrecs de conspiració narcotraficant-terrorista.
Caracas ja havia sol·licitat formalment la convocatòria d'una sessió d'urgència del Consell de Seguretat per abordar la "agressió criminal" d'Estats Units. Altres països com Iran i Colòmbia també havien demanat la celebració aquesta reunió.
En aquest sentit, el president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha informat de la sol·licitud per part el seu país, que va començar el seu mandat com a membre del Consell fa amb prou feines tres dies.
La reunió tindrà lloc a les 10.00 hores (hora local de Nova York) d'aquest dilluns 5 de gener sota el títol de 'Amenaces a la pau i a la seguretat internacionals', segons indica el programa del Consell de Seguretat de l'ONU a la seva pàgina web.
Per la seva banda, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha condemnat l'operació militar executada per Estats Units contra Veneçuela i ha sostingut que suposa un "precedent perillós".