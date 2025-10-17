Caracas insta a l'ONU a investigar els bombardejos dels EUA i recolzar la sobirania de Veneçuela

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
L'ambaixador de Veneçuela davant de Nacions Unides, Samuel Montcada, ha anunciat aquest dijous per la nit el lliurament d'una missiva al Consell de Seguretat i al secretari general, António Guterres, en la qual demana a l'organisme que investigui els bombardejos dels Estats Units contra embarcacions al mar Carib, que han deixat almenys 27 morts, i que es comprometi amb el respecte a la sobirania i la integritat del seu país.
En aquesta carta, la diplomàcia veneçolana ha instat al Consell al fet que "investigui el conjunt d'assassinats que el Govern dels Estats Units ve perpetrant a la nostra regió i determini en el seu caràcter il·legal", segons ha detallat Montcada en una compareixença de la qual s'ha fet ressò la cadena veneçolana Globovisión.
L'enviat de Caracas ha indicat que el document demana a l'organisme de l'ONU que confirmi "l'amenaça que representen aquestes accions il·lícites per a la preservació de la pau a la regió d'Amèrica Llatina i el Carib, entre elles les execucions extrajudicials, la concentració de forces militars, la retòrica bel·licista contra Veneçuela i les operacions clandestines de la CIA per cometre assassinats", després que el president nord-americà, Donald Trump, autoritzés el dimecres a l'agència d'intel·ligència a l'exterior a operar al país llatinoamericà.