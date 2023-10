Capriles retira la seva candidatura a les primàries de l'oposició veneçolana

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El dirigent opositor Henrique Capriles ha anunciat aquest diumenge que retira la seva candidatura a les eleccions primàries de l'oposició veneçolana, que aspira a triar un candidat únic amb el qual concórrer a les futures eleccions presidencials, en un intent per guanyar força contra el chavisme.

"Quan vaig decidir llançar la meva candidatura, ho vaig fer amb la certesa de poder conduir el nostre país cap al canvi. És un honor i un privilegi haver rebut el suport de la nostra base, un gest que em va omplir d'humilitat i gratitud. No obstant això, la realitat és que segueixo enfrontant-me a una inhabilitació política que em fa decidir que no puc continuar en aquesta carrera electoral", ha assenyalat en una carta compartida a les seves xarxes socials.

Així, ha considerat que aquesta inhabilitació és "inconstitucional, il·legal, arbitrària", però "està allà", per la qual cosa assegura que la seva retirada de la carrera electoral serà "la veritable oportunitat d'implementar polítiques que podran convertir-se en millores concretes en la qualitat de vida de tots els veneçolans".

Capriles ha assegurat que aquest pas no l'ha donat "a la lleugera, sinó impulsat per un profund amor" a Veneçuela, així com un "compromís infrangible cap al seu futur" i convençut que "l'elecció presidencial de 2024 està convertint-se en una ruta sòlida pel canvi.

En aquest sentit, ha fet una crida "a tots els veneçolans al fet que participin aquest 22 d'octubre" en les primàries les quals espera que siguin "una demostració cívica i democràtica com a reafirmació a la ruta electoral cap a 2024": "Estem en un moment crucial. Estem convençuts que en les eleccions presidencials hi ha una real possibilitat de canvi", ha remarcat.

"El nostre objectiu més urgent i transcendent és la derrota electoral de Nicolás Maduro i el seu règim opressor i famador. Aquesta victòria serà el triomf d'un poble que ha patit sota un sistema corrupte i despietat", ha manifestat.

Capriles, dues vegades candidat en els comicis de 2012 i 2013, es va quedar a prop d'Hugo Chávez, primer; i de Maduro, després. Els principals grups de l'oposició a Veneçuela van rebutjar participar en les últimes eleccions per la falta de garanties democràtiques, però s'han marcat com a objectiu recuperar l'impuls perdut de cara a futurs processos.